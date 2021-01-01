上海市衛生健康委員會30日公布6例境外輸入新冠肺炎確診病例，其中1例來自台灣。若確認是在台灣感染，將是台灣輸出至大陸的第5例新冠肺炎確診病例。中央流行疫情指揮中心前晚與陸方確認，已獲得陸方回覆，經比對後，該輸出案例為我國10月份公布的確診者，案552，應是復陽個案，並無傳染力。

指揮中心醫療整備組副組長羅一鈞表示，案552為本國籍30多歲男性，去年12月曾至菲律賓工作，10月14日出現症狀，10月25日返國，26日居家檢疫期間有症狀確診，11月19日二採陰性治癒出院。後因工作前往上海，於12月30日被確診，若其PCR為陽性，應該是復陽個案，也就是感染後期陰陰陽陽的例子。

確診後14＋14的規定，在醫院觀察14天後，出院須再隔離14天，羅一鈞表示，若我方可以提供資訊給個案的話，就可以減少該名病患隔離天數。

而我方衛生單位評估，不需要匡列陸方的接觸者，另該個案同公司有20名員工曾與其有接觸，昨天和前天公司自行自費採檢，16人的採檢結果為陰性，4人仍在檢驗中，但評估都沒有傳染風險。

另羅一鈞指出，該名個案目前在上海的醫院隔離治療中。

(中時 )