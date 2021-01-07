新冠肺炎肆虐全球，疫情至今絲毫未見趨緩，大陸河北近來成為這波新冠疫情重災區，短短5天新增234例新冠肺炎確診案例，昨天更是新增51例本土感染病例，對此已經將演藝重心移往大陸的女星劉樂妍，也透露許多人急著逃往北京，國道上甚至出現塞車狀況。

大陸河北心冠確診病例爆增，包括張家口涿鹿縣、邢台市均進入「戰時狀態」，對此劉樂妍難以置信表示：「河北省真的算是高危地區了嗎？」接著透露往北京方向的102國道上，塞車已長達五公里之遠，此外河北連網上購物也已經停止發貨，更表示通行各地所需的「疫情防行程卡」，手機APP也都出現紅字，導致哪邊都沒辦法前往，只能在北京燕郊兩地往返轉來轉去。

劉樂妍微博全文。(圖/劉樂妍微博)

對此網友紛紛留言：「已經是高危險地區了，你别跑了，安心在家吧」、「安心在家吧，政府會安排好的，等過了這幾天再出門」、「老實待着吧，全河北都是红碼」。

日前北京爆出本土案例時，劉樂妍驚訝表示嚴防死守成這個樣子，不解北京案例怎麼混進來的，但仍不忘強調：「新冠肺炎疫情沒過去之前，『我和我的祖國永遠不要分開』」。

(中時新聞網)