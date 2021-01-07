新冠肺炎疫情肆虐全球，事隔一年不僅沒有趨緩現象，還出現變種病毒確診病例，近來台灣由於不斷新增境外移入確診病例，讓指揮中心宣布15日起從國外返台者，居家檢疫必須「一人一戶」，對此資深藝人黃安不僅痛批此政策，還反過大讚大陸防疫是全球第一，遭網友痛批搞不清楚狀況。

指揮中心宣布15日起從國外返台者，居家檢疫必須「一人一戶」，尤其是農曆過年即將來到，許多人都將從國外者返台過年，勢必引發防疫旅館不夠問題，對此黃安逮到機會狂酸：「那個笨蛋草包政府一夜之間宣布，但凡從大陸回台灣的台商，必須『一人一户』，但是防疫酒店已經全部客滿，要去買套房自己隔離嗎，結果當然是大量台商回不去台灣跨年」。

黃安微博全文。（圖／黃安微博）

黃安更不忘強調：「甭管你是誰，都得配合國家的防控疫情措施，咱大陸的防疫措施是世界第一的，所以才會有今天能控制疫情的成就」，大讚大陸防疫措施之餘，還不忘痛批台灣政府是「笨蛋草包」，總是想到什麼就做什麼，等到出錯就賴給別人。

黃安此篇PO文讓許多網友看傻了眼，紛紛留言：「非常時期要一視同仁，遵守防疫規定」、「大陸疫情這麼失控，還敢說是世界第一」、「既然防疫措施這麼棒，千萬不要回來台灣用健保」。

(中時新聞網)