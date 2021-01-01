大陸國家衛健委網站1日公布，2020年12月31日0至24時，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例19例，其中境外輸入病例10例（上海5例，廣東2例，福建1例，雲南1例，陝西1例），本土病例9例（北京5例，遼寧4例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。當日新增治癒出院病例17例，解除醫學觀察的密切接觸者1009人，重症病例較前一日增加3例。

衛健委統計，境外輸入現有確診病例267例（其中重症病例3例），現有疑似病例1例。累計確診病例4273例，累計治癒出院病例4006例，無死亡病例。

截至12月31日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例370例（其中重症病例9例），累計治癒出院病例82067例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例87071例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者905493人，尚在醫學觀察的密切接觸者13584人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者19例（境外輸入16例）；當日轉為確診病例1例（無境外輸入）；當日解除醫學觀察6例（境外輸入5例）；尚在醫學觀察無症狀感染者279例（境外輸入227例）。

衛健委稱，累計收到港澳台地區通報確診病例9691例。其中，香港特別行政區8846例（出院7813例，死亡148例），澳門特別行政區46例（出院46例），台灣799例（出院671例，死亡7例）。

(中時 )