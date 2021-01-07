連鎖餐飲集團漢來美食(1268)2020年12月合併營收連6月改寫同期新高，帶動去年第四季合併營收僅較第三季小減、改寫歷史第3高，全年合併營收改寫歷史次高。公司力拚去年獲利維持成長、續創新高，並看好今年餐飲業經營環境可望好轉，有助營收重返成長軌道。

漢來美食公布去年12月自結合併營收3.56億元，月增達14.9％、年增3.14％，連6月改寫同期新高。帶動去年第四季合併營收9.99億元，季減1.48％、年增6.33％，創同期新高、亦創歷史第3高。累計去年全年合併營收34.59億元、年減8.37％，仍改寫歷史次高。

漢來美食表示，去年12月下旬國內新冠肺炎本土零確診紀錄終止於253天，所幸感染源明確，疫情仍然受控。因預期疫情仍對企業尾牙宴會造成影響，公司對此將大型聚會拆分為數個小型尾牙及春酒因應，並推薦企業客戶以提供員工餐飲禮券和禮盒的優惠選擇取代。

展望後市，由於國際疫情仍然嚴峻，部分國家已開始施打緊急授權疫苗，台灣則預計最早可望在3月開始供貨，預期可望使今年疫情控制帶來曙光。在邊境管制尚未解除前，國人內需需求強勁，可望帶旺餐飲業的春節業績表現。

漢來美食表示，今年旗下品牌餐廳春節預訂速度較往年快，位於漢來大飯店與漢來巨蛋會館的2座宴會廳，除夕圍爐宴及娘家宴均已提早預訂一空、且較去年大幅成長，漢來海港自助餐全台7家分店也早已滿訂，其他品牌春節預訂狀況皆不輸往年。

展望今年，漢來美食認為隨著疫情趨緩，國人長期已養成的外食習慣不易改變，應可逐漸回升民眾消費意願及增加餐飲預算。而整體經濟回溫後，企業有機會加碼員工的聚餐預算，餐飲業今年整體經營環境將較2020年好轉，有助營收重返成長軌道。

(時報資訊)