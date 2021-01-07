河北石家莊爆發百人感染新冠病毒疫情，1月6日起全市範圍內全面啟動全員核酸檢測。（圖／新華社）

近日在河北石家莊與邢台兩地爆發百餘例感染新冠病毒，大陸疾控制中心對兩地病例進行病毒基因測序發現，這兩例病例極可能是同一來源，但不是英國或南非的變種病毒，經比對後認為應是來自俄羅斯。近期從俄羅斯來的航班都是在石家莊落地，防控措施執行不嚴格，可能是到石家莊參加宗教活動時帶進來。7日下午石家莊並宣布實施嚴格封城措施。

據《觀察者網》報導，進行病毒測序的石家莊確診患者為一名61歲女性，確診前參加過約250人的婚禮；邢臺患者是一名34歲男性，曾前往石家莊。從他們身上採樣的新冠病毒基因測序發現，該病毒株不同於近期大陸其它地方疫情中發現的毒株，也非在英國和南非發現的變異病毒。

大陸疾控制中心對石家莊、邢台兩地病例進行病毒基因測序發現，這兩例不是英國或南非的變種病毒，經比對後認為應是來自俄羅斯。（圖／大陸疾控中心）

報導說，通過與全球公開資料比對，發現病例與7月份上傳的俄羅斯基因組序列存在10個相同的核苷酸變異位點。儘管共有變異位點較少，但從俄羅斯毒株中檢測到的3個特異性位點僅在此次河北毒株中出現，因此病毒可能起源於該俄羅斯毒株。

大陸疾控中心副主任馮子健表示，石家莊傳播的病毒與邢臺南宮高度同源，南宮市的病例與石家莊有流行病學聯繫，可能是同一起病毒傳播所致。

專家分析指出，幾個月來俄羅斯航班全都落地石家莊，世界各地來華人員都到俄轉機從石家莊入境，而石家莊防控措施不嚴。藁城小果是個天主教村，20天前進行宗教活動，有多位歐美神父趕來參加，卻沒有採取任何防範措施，現在看有可能是這些傳教士把病毒帶來的。

短短5天內，河北省新增了234例新冠病毒感染者（除去部分無症狀轉歸確診病例），而去年新冠疫情在中國大陸各地大規模擴散時，河北省一年才不過339個本地確診病例。此次河北省234例感染者勾勒出的地理範圍之大，確實令人驚慌。

據陸媒指出，石家莊市已於7日下午正式宣布封城，副市長孟祥紅宣布，全市所有車輛及人員均不得出市，高風險地區的藁城區全區人員不得離開本地。省內所有大中小學校即刻全體放假，農村與社區實行封閉式管理。外地來石人員原則上勸回，本地人員原則上一律不得出市。

此次確診病例的軌跡從1110萬人口的石家莊市擴大到739萬人口的邢台市，石家莊市又處於中國鐵路交通主幹線上，為防範疫情隨交通線擴大，官方有不得不封城的壓力。

(中時新聞網)