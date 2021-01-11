澳洲當局今天表示，雪梨剛結束防疫封鎖行動，一所醫院就因有患者篩檢出2019冠狀病毒疾病（COVID-19），關閉急診室進行消毒。
這名40多歲的男性患者昨天至德魯伊特山醫院（Mount Druitt Hospital）求診，到院後檢測出感染COVID-19，院方只好關閉急診部門進行消毒。媒體報導，救護車只能將患者轉送其他醫院。
衛生官員表示，雖然急診部門今天已重啟運作，但將調查這名病患所經之地、在何處感染，以及是否與具高度傳染性、英國發跡的新變種病毒株有關。
除了這名男患者，他家庭成員中也有1人確診。但由於確診時間已過當地晚間8時，病例將納入隔天的官方確診統計之中。
截至昨天晚間8時為止的24小時內，雪梨新增3人確診，是全澳當天唯3的社區感染病例。
澳洲就是因為防疫又快又嚴，社區民眾配合度高，加上積極採檢追蹤，成果才比其他已開發經濟體都來得成功，目前確診累計約2萬8600例，死亡約909人。
目前雪梨與墨爾本都強制規定民眾在公眾場合須配戴口罩。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100111
(中央社)
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