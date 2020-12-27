對於兩岸當前局勢，前陸委會副主委、中國文化大學社會科學院院長趙建民日前表示，現在是兩岸情勢40年以來最危急的時候，但台灣卻是舞照跳、馬照跑，從來都不覺得大陸危險，因為大家都麻痺了。

據港媒《中評社》報導，「台灣競爭力論壇」25日舉辦高峰會探討國際情勢及中美關係，與會的趙建民在會上表示，現在是兩岸情勢40年以來最危急的時候，在總統蔡英文的執政下，大陸已經進入啟動統一過程的前期階段，本來過去政府時期談得是兩岸交流，但現在卻壓迫台灣進行統一談判。

趙建民指出，過去兩岸尋求和平紅利，現在則是美中在台海軍備競賽下，台灣站在大陸的對立面，選擇跟美國站在一起，這是非常嚴重的錯誤，更讓台灣身陷3個危機之中：第一個危機，就是台灣低估大陸統一的民意；其二，大陸領導人要連任會不會打台灣牌？台灣卻都不去想這個問題；第三則是在中美貿易戰下，兩岸關係發展陷入不穩定。

趙建民認為，台灣和大陸的實力差距越來越大，如果再誤判局勢，認為大陸只是嚇唬人，「這是兩岸當前最危險的地方，大家都麻痹了」。

(中時新聞網)