資深藝人黃安近來在大陸發展，多次表明政治立場，引發網友隔空交火，過去因為生病返台使用健保，慘遭台灣網友撻伐濫用健保，最近再度提起此事時，他竟爆粗口怒斥：「不爽就不要讓我用啊」。

黃安今（2日）透露下飛機時，收到陌生人遞來紙條，上頭寫著：「讚賞您對大陸的態度，祝您身體健康，為兩岸做更多的事情」，對此他回應這是份內該做的事，此外提及一名在廈門生活的馬來西亞人，因為重病無力負擔醫藥費，自己便隨手捐款援助，如今對方已經逐漸康復，讓他坦言內心相當溫暖，更不忘自誇：「我是一個小事不謹慎、大事不糊塗的人，這種人比較有人味兒吧」。

黃安微博全文。（圖／黃安微博）

對此有網友留言：「在别的地方看到蛙的評論，說安哥再怎麼吹噓，還不是要用台湾健保卡，笑死我了，真是健保卡在手，天下我有」，對此他嗆聲：「老在糾結健保卡，不爽就別讓我用啊？我有交保費，又憑什麼不讓保戶使用」，最後不忘強調：「我也没那麼愛生病好嗎，誰没事兒用健保卡」。

黃安回應網友留言。（圖／黃安微博）

昨天隨著2021到來，許多人都在跨年狂歡，未料黃安竟惆悵表示：「跨年有甚麼好狂歡的？離死又近一年了」，一番話掀起熱議，讓不少粉絲相當擔憂他的狀況。

(中時新聞網)