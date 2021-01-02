2020對全球的人都說是動盪不安的一年，回顧過去一年發生許多憾事，也讓人開始懂得學會珍惜，藝人謝金燕也在Instagram放上2020九宮格回顧，只見其中一張是她和亡父豬哥亮的合照，當時她更感性喊話：「老爸，你在天上要快樂喔」，讓人為之鼻酸。

謝金燕在Instagram透過九宮格回憶2020年的點點滴滴，第一張就是與已逝父親豬哥亮的合照，當時是她在父親節曬出父女25年前的合照，感性告白：「我會永遠記得你最好的樣子，老爸你在天上要快樂喔，#父親節快樂，一直在想你」，言語中透露對父親的無盡思念，此外還有參加小鬼追思會，及新冠肺炎初期搶購口罩潮等事件，都在當時引發熱議。

送走動盪不安的2020，迎接充滿希望卻又未知的2021，謝金燕也有感而發表示：「bye2020，stay safe，我們祈禱2021會有更多美好的事物和快樂，辛苦的一年，謝謝自己也謝謝身邊所有勞心勞力的幕後工作團隊，更謝謝愛姐姐的你們」，期許2021會越來越好。

對此網友也紛紛留言：「2021大家一起加油、一起變更好。我們最愛的姐姐，新年快樂」、「姐姐新年快樂！這一年您辛苦了！希望疫情趕快結束 世界變得越來」、「不好的事留在2020 , 開開心心迎接2021 」。

(中時新聞網)