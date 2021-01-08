六角國際（2732）去（2020)年12月營收4.07億元、年減5.34％，2020年全年累計合併營收40.97億元，年減17.31％，惟下半年的年減幅已大幅縮減為9.08％。展望後市，全球雖仍籠罩在新冠肺炎疫情下，但民生消費力道逐漸回溫，六角於今年加強進行留強汰弱動作，並持續尋求各地的合作夥伴，預期在疫情緩和後能加速重回成長軌道。

各國進行鎖國政策，衝擊全球觀光產業下，六角2020年在品牌力的支撐下，合併營收雖較前一年減少17.31％，仍有歷史次高表現，尤其旗下「Chatime日出茶太」採全球展店布局策略，分散單一市場營運風險，因此隨著全球經濟活動逐步開展，營運表現自第二季已見觸底反彈趨勢並逐步回升，下半年合併營收相較去年同期僅減少9.08％，遠優於上半年的表現。

在中國經營「黑瀧堂」、「果麥」等茶飲品牌的杭州瑞里，疫情過後歷經產業秩序重整，反推升市場版圖擴大，目前已達成逾1800家門店規模，挹注穩定營運活水；以及台灣防疫有成，王座國際旗下品牌順勢調整策略，主攻家庭市場有成，得彌補其他市場因觀光產業遭受嚴重衝擊的影響。

展望2021年，雖國際疫情再升溫，然隨著疫苗問世將緩解疫情對全球的經濟衝擊，六角預期可望重回成長軌道，旗下「Chatime日出茶太」在進入疫情下半場的2020年年底，光12月單月新增門店就達17家，展店動能再啟，預計2021門店全年淨成長至少兩成。並持續深化與各地經銷夥伴的合作，穩定的原物料銷貨收入與加盟及權利金收入，將持續堆疊營收成長動能，並加速進行汰弱，藉由營運調整，有助於優化獲利表現，維持營運穩健。

(工商 )