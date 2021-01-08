萊豬進口，再加上農曆春節將近，部分縣市傳出有國產豬肉價格調漲問題，為達到穩定物價目的、同時宣示對違法哄抬豬肉價格的行為一定查緝到底，台中市長盧秀燕上午特別視察第二公有零售市場，她強調，市府超前布署、已成立專案小組，將進行查價工作。

盧秀燕表示，外縣市有少數商家藉著萊豬進口、過年將近等理由，藉口哄抬豬肉價格，台中市市售國產豬每公斤約70多元，此價格與前陣子、去年的售價差不多，目前中市國產豬肉價量平穩，全台的豬肉價與量也都穩定，不肖業者沒有惡意哄抬或壟斷的理由。

邀豬肉攤商一同宣示、響應部哄抬物價，盧秀燕說，台中市超前布署，為了預防萬一，已經聯合經發局、法制局及農業局、勞工局等單位組成專案小組，將開始進行查價工作，若發現惡意哄抬價格或聯合壟斷情況，將移交公平交易委員會查處。

而針對國民黨推動反萊豬公投，將啟動第二階段連署，盧秀燕說，公投就是展現民意、是民眾自發的行為，她相當贊同，也會盡一己之力，讓民眾表達對萊豬的不認同意見。

(中時 )