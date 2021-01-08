寶雅（5904）8日公佈109年12月合併營收達16.3億元，月增12.4％、年增12.8％；累計前12月合併營收達175.39億元，再創新高紀錄，年增11.1％。

寶雅截至2020年底為止，全國共有260間寶雅、21間寶家；寶雅指出，2021年除了持續雙品牌通路展店，更進一步加速數位布局，「POYA PAY」預計1月近期正式上線，包括寶雅、寶家兩大通路品牌皆可享有行動支付與共享累點優惠，持續優化提升消費者體驗。

寶雅旗下寶家POYA HOME自2019年起從南到北展店，2020年來已展店逾十家，原預計年底總店數將達26～27店，但實際達成店數為21家，預計2021年展店速度會加快，計畫再展30～35店，緊追特力屋之後，同時擴大品項與提高高毛利非快銷品比重，有助毛利率提升，2021年有望開始貢獻集團獲利。

而寶雅除了近6萬件豐富的品項，近期更在多家門市中增添貼心便民的設施，像是方便選購民眾可搭配使用的更衣間、嬰幼兒專用的尿布檯，還有毛寶貝來採買寵物食品的寵物專用提籃等，均有助顧客停留時間延長，帶動整體客單。

(工商 )