小三通20週年，新黨黨主席吳成典今日與當年一同推動小三通的關鍵推手前金門縣長李炷烽、前立委鄭龍水共同舉辦記者會，暢談當年共同參與小三通談判的過程，他們透露，一開始相關修法能順利推動，竟與2000年大選結果有關，而大陸本來對小三通的態度冷淡甚至有疑慮，經溝通後才順利化解。

新黨主席吳成典回想，過往台灣民眾在金門海岸不斷透過小舢舨等交易貨物，但當時兩岸尚未開放通航，有違法問題，因此1999年11月4日他與汪道涵在上海衡山賓館會談時就曾提出六點具體建議，包括「對開小三通」。

新黨舉行記者會。（趙雙傑攝）

黨主席吳成典呼籲建立「人道小三通」。（趙雙傑攝）

吳成典表示，之後在新黨立委李炷烽、鄭龍水推動下，立法院於2000年3月21日修正《離島建設條例》第18條，條文是「為促進離島（指澎金馬地區）發展，在台灣本島與大陸地區全面通航之前，得先行試辦金門、馬祖、澎湖地區與大陸地區通航」，於同年4月5日實施。

2000年12月13日行政院根據《離島建設條例》通過《試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法》，作為小三通的管理依據，2001年1月2日第一艘從金門發出的船駛進了廈門的港口，完成兩岸分隔52年來第一次通航。而大陸商務部隨即也在1月5日公布「對台灣地區貿易管理辦法」

李炷烽則透露，2000年3月18日民進黨陳水扁意外贏得總統選舉，立法院內國民黨立委陷入愁雲慘霧中，民進黨立委則沉醉在勝選喜悅中，都沒有太多心思提出異議，才讓《離島建設條例》修正案順利在3月21日通過。此外，原本中南海對於小三通並不積極，因為覺得台灣解決了金門自然也解決。

鄭龍水也指出，一開始立院修改《離島建設條例》後，大陸還以為小三通是陳水扁政府用來阻擋大三通的伎倆，經過他們溝通後才化解誤會。

吳成典總結，因為小三通，許多台灣商家的貨物可以迅速送到大陸，朝發夕至，更為2008年的「大三通」奠定了基礎，小三通在兩岸經貿關係的發展史上，功不可沒。

(中時 )