美國參眾兩院6日召開聯席會議，認證各州選舉人的總統大選投票結果，卻引發鋼鐵川粉強闖國會大廈以表不滿。儘管美國前總統小布希發表聲明痛斥這讓美國淪為「香蕉共和國」；但國務卿蓬佩奧8日在推特駁斥，小布希根本對香蕉共和國與美國民主制度有所誤解。

蓬佩奧在推特上指出，「在歷經國會大廈遭到嚴峻的襲擊之後，包括記者與政界在內的多位知名人士，將美國比喻為香蕉共和國。這種毀謗代表其對香蕉共和國與美國民主的理解有誤」。

In the wake of yesterday’s reprehensible attack on the U.S. Capitol, many prominent people – including journalists and politicians – have likened the United States to a banana republic. The slander reveals a faulty understanding of banana republics and of democracy in America. — Mike Pompeo (@mikepompeo) January 8, 2021

他解釋，「在香蕉共和國，暴民以暴力來決定權力如何行使；但在美國，執法人員卻阻止暴民的暴力行為，使得立法者能夠依據法治與憲政原則行駛權力」。事實上，「從國會能在上午3時40分完成選舉認證，就代表我們的執法英雄們已順利恢復國會大廈的秩序。這象徵著美國政治機構的實力，也代表美國法治與憲政的勝利」。

不過，稍早蓬佩奧也譴責暴力行為「不可接受」。他表示，「無法無天的暴動行為不可接受。我去過許多國家，我始終支持每個人擁有為自己信仰與事業進行和平抗議的權利；但是，不論國內或國外，暴力置他人安危於危險之中，連負責保障我們安全的人也陷入危險。我們應迅速地將暴動的罪犯繩之以法」。

The storming of the U.S. Capitol today is unacceptable. Lawlessness and rioting -- here or around the world -- is always unacceptable. I have travelled to many countries and always support the right of every human being to protest peacefully for their beliefs and their causes. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 6, 2021

美國前總統小布希在鋼鐵川粉強闖國會後發布聲明，譴責用暴力來翻轉選情，是香蕉共和國處理選舉爭議的方法，而不是民主共和國的方法。前共和黨參議員高迪(Trey Gowdy)也指責，「如果有人想移居香蕉共和國，這次攻擊事件就是很好的案例」，「這不是美國的做法。我們是法治國家，而非攻擊執法人員來達成自己目標的國家」。

香蕉共和國語出歐亨利的小說《白菜與國王》。通常指官員出現廣泛貪汙行為，以及外國強大力量介入，而遭到間接支配的國家。

(中時新聞網)