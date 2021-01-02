黨主席吳成典呼籲建立「人道小三通」。（趙雙傑攝）

2021年是小三通20週年，新黨在黨主席吳成典率領下於今日舉辦記者會，除暢談促成小三通的過程，更指出新年即將到來，呼籲政府基於返鄉人道立場，應協商建立兩岸「防疫泡泡」，以金門為據點，恢復停班的小三通航線。

吳成典指出，去年由於新冠肺炎疫情影響，小三通被迫停航，但疫情稍緩後，兩岸航空班機已經復飛，沒有理由再停駛兩岸船班，加上福建疫情控制不錯，金門地方空曠且沒有確診病例，恢復小三通是可行的，因此在今年即將要過農曆年，有許多台商、台生、台胞想回家過年的前夕，新黨提倡「人道小三通」，並提出以下兩點呼籲：

首先，請蔡政府先以人道立場，針對包括有醫療或幼年子女與親人團聚需求者，依據航空班機管理的模式，先讓兩岸小三通部分復航，緩解兩岸班機一票難求、人民有家歸不得的窘境。

其次，請蔡政府與對岸協商兩岸「防疫泡泡」，讓兩岸同胞可以藉由篩檢、甚至承認疫苗施打等過程，免去各14天隔離時間，讓兩岸盡速恢復交流與互動。

新黨發言人陳麗玲也表示，昨天蔡英文總統在元旦談話表示，期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流，小三通就是契機。中國人最重視的節日就是農曆新年，民進黨政府必須思考，既然大陸疫情可以控制，尤其福建更沒有人因新冠肺炎死亡，金門也沒有人感染新冠肺炎，兩岸「防疫泡泡」非常適合透過小三通方式在金門進行。

曾在政府讓小三通合法化之前，率先實踐而被判刑的前新黨籍台北縣議員金介壽也喊話，希望擔任陸委會主委時啟動了兩岸小三通的蔡英文，如今在總統任內，能恢復兩岸小三通。

(中時 )