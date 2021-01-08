美食-KY(2723)2020年12月營收17.23億元，月減1%、年減13%，2020年全年累計合併營收196.46億元、年減15.23%。展望2021年，市場預期，疫苗接種會持續加速，第三波疫情也將逐步受到控制，85度C在美國營收可望重回成長軌道。

美食-KY去年12月表現不如往年冬天旺季，主因是受到南加州疫情再度升溫，配合公部門防疫政策，85度C門市及中央廚房主動調減人力配置，縮短營業時數、整合生產品項，儘管營收因而減少，但成本與費用也同步優化，更換來消費者及員工的信賴。

美國在疫苗問世以來，施打進度落後，但美國政府官員表示，一月下旬開始加速疫苗接種，意味疫情結束的曙光出現。去年底迅速升溫的第三波疫情，雖然略為拉長北美餐飲市場恢復所需要的時間，但法人指出，12月份的營收衝擊程度和去年春天相比，已經輕微許多，且美食-KY歷經去年第一波、第二波疫情，有備而來，相信更能有效控制影響程度。

12月間，大陸各地也仍有零星疫情反覆的挑戰，壓抑年底烘焙旺季的消費動能。但85度C受惠一系列成功的新品帶動，力保同店銷售表現較前年同期小有成長。至於10月以來陸續升級的早餐、下午茶等套餐組合，續航力十足，銷售套數連月增加，適時遞補業績，也證明美食-KY提升產品競爭力的策略，儘管有疫情干擾，消費者仍願意買單。展望即將到來的情人節、農曆春節檔期，85度C也預告將推出全新的聯名蛋糕新品，強打質量提升，搭配親民的價格，持續拉開與競爭對手的差異。

如公衛專家預期，西方社會因感恩節出遊及聚會普遍，12月美國疫情迅速升溫。有鑒於去年春天及夏天成功對抗疫情的經驗，美食-KY超前部署，主動調整中央廚房產能，以及縮短門市的營業時間，整合販售品項，優先維護消費者及員工的健康。儘管單月份北美市場營業額因此較前月份下滑，但法人推估，影響幅度遠較第一波疫情輕微。

(工商 )