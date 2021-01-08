河北省疫情防控記者會宣布，石家莊與邢台兩市嚴控人員車輛流動，人員非必要不出市。自1月2日至1月8日10時，河北省本土確診病例127例（石家莊118例、邢台9例），尚在醫學觀察的無症狀感染者183例。

河北省政府副省長徐建陪表示，這次疫情是由國外輸入病毒引起，具體源頭國家省市專家還在深入排查中。石家莊、邢台9日前將全部完成核酸檢測。居民小區實行封閉管理，除特殊需要外，一律只進不出。

石家莊、邢台加強交通管控，長途道路客運車輛暫停營運，為保障疫情防控，城市運行，生產生活，防疫物資運輸等原因必須進出市域的車輛。對中高風險地區內的村莊、社區全部採取封控措施。環京4市15縣人員持核酸檢測陰性證明和在京工作證明可通行。

針對疫情影響，註冊地在石家莊的新奧股份、常山北明等企業均表示，生產經營未受影響。部分公司表示，受人員流動管理嚴控政策影響，目前物流阻斷。河北全省高速交通流量7日下降15％，全天進出港航班和旅客下降97％，石家莊機場8日沒有飛行計劃。

(工商 )