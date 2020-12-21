台中市長盧秀燕上任就宣示「開不了的工，一定開工，動不了的工，一定動工」，以實際建設績效展現施政魄力。（盧金足攝）

台中市盧秀燕建設大台中，拿出期中成績單，日前中央公園啟用，都市之肺獲好評。（盧金足攝）

2020台中購物節創下消費佳績，台中市長盧秀燕帶頭拚行銷，突圍後疫情期間的悶經濟。（盧金足攝）

台中市民快樂嗎？最新民調顯示，58％市民覺得過得快樂！六都市長上任即將屆滿兩年，台中市長盧秀燕施政滿意度獲得56％，比上任一百天時大幅提升23％，50％市民滿意盧秀燕拚經濟的成績，49％滿意空汙改善計畫，值得關注的是，有80％市民以住在台中市為榮，是歷年來最高。

台中市長任期將過一半，盧秀燕為六都唯一女性首長，上任就宣示「開不了的工，一定開工，動不了的工，一定動工」，以實際建設績效展現施政魄力。

市府指出，盧秀燕上任以來，建設大台中，包括美樂地計畫、公托公幼及親子館倍計畫、雙十公車上路、恢復老人健保補助、地價稅調降、路面燙平專案等，多項政策逐步推動，致力優化市民生活品質。

此外，推動「藍天白雲行動」計畫，改善空汙奏效，而近來雖然台中捷運綠線暫無法如期通車，對於中捷故障的後續處理，有40％民眾滿意市府表現，中捷以安全至上延遲通車

，獲市民體諒。

市府表示，盧秀燕打造「富市台中、新好生活」，從TVBS民意調查中心於12月8至11日民調，結果指出，有56％市民滿意盧秀燕施政，與選舉有關的政黨傾向，滿意盧施政的民進黨支持者增加11％，達到30％，國民黨支持者增加28％，突破9成支持度，時代力量支持者則增加15％，盧秀燕施政不分藍綠，也獲中間選民肯定。

依該民調比較，盧秀燕就任近兩年來，有58％市民覺得過得快樂，，問項中「且會不會以住在台中市為榮」，有80％市民覺得光榮，台中市民光榮又幸福。

(中時 )