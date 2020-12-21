印度少年又見爬列車自拍觸電成焦屍引發車廂起火

印度火車載客量大，經常可見許多民眾擠不上車或未買票爬上車頂，不只造成擁擠搶搭驚險畫面，也讓印度成為全球遭火車電纜觸電死亡意外最多的國家。近日印度東部奧里薩邦（Odisha）再次發生一名13歲少年為了自拍爬上了火車車頂，卻誤觸電纜瞬間遭電成焦屍並起火燃燒，車廂上方鋪蓋油布亦被點燃，導致車廂起火，所幸未傷及其他民眾。

據印媒《Odisha TV》報導，加賈帕提縣（Gajapati）的帕爾拉凱蒙迪車站（Paralakhemundi）16日晚間發生乘客意外觸電事故，有3名少年買了車票，準備搭火車到附近城鎮，3人們爬上車頂打算在火車開動時前用手機自拍，但其中一名13歲少年卻誤觸上方電纜，瞬間遭高壓電擊冒出大量火花，火車上的覆蓋的油布亦被火點燃，整列火車因此起火燃燒。

印度因自拍喪命的人數保持著世界第一的記錄，僅至2019年6月底，就有近160人因自拍而喪生。圖為少年在火車頂上觸電起火燃燒。（圖／youtube截圖）

報導說，消防人員前來滅火後發現少年已被電成焦黑，送醫後死亡，其另2名友人亦遭到波及有較輕微的燒傷。火車站與警方已就此案展開調查。

據《NDTV》報導，上個月印度坦米爾納德邦蒂魯內爾維利市也有一位名叫甘尼斯瓦蘭(Gnaneswaran)的14歲少年在父親工作的火車站玩耍，同樣是為了自拍爬上靜止的機車頭而誤觸高壓電纜，瞬間被電成焦屍起火燃燒。

報導說，去年曾有官方統計稱，印度因自拍喪命的人數保持著世界第一的記錄，僅至2019年6月底，就有近160人因自拍而喪生。由於自拍致死太過頻繁，印度在許多可能引發危險的地點劃定「禁止自拍」區域，其中有16個設在人口最多的孟買市。

(中時新聞網)