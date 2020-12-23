港星蔡少芬17歲時參加1991年的港姐競選榮獲季軍，進而加入演藝圈出道，至今已過30年。近日她曬出素顏自拍照，昔日美貌原封不動，卻被粉絲發現耳垂有明顯摺紋，湧入不少關心留言。

蔡少芬23日上午透過微博問候粉絲：「大家早上好！願大家有愛平安過每天！」照片中，她戴著黑色棒球帽，身穿藍色的毛衣，大方的素顏入鏡，雖然沒有妝容襯托，膚質和氣色依舊超好，同時分享咖啡拉花，用咖啡開起一天的早晨。有趣的是，當蔡少芬專心地自拍時，大女兒調皮地亂入鏡頭，面露搞笑的表情超可愛，讓她又氣又好笑，「又來搶鏡頭！」

蔡少芬的耳垂有明顯皺摺。（圖／翻攝自蔡少芬微博）

不過，有網友發現她的耳垂有明顯摺痕，聯想到心臟保健，不禁紛紛灌入留言：「娘娘注意心腦血管啊！注意休息！」、「據說耳朵摺痕代表心臟有問題」。

根據《康健雜誌》報導，當心臟冠狀動脈退化，就會引起供血不足，一連串影響血管彈性及膠原蛋白減少，就會在耳垂留下深深一條皺紋；而中醫的看法為，耳垂有摺線代表頭部氣血循環不佳，容易伴隨心肌梗塞、心律不整等。

(中時新聞網)