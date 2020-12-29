張智霖、袁詠儀（靚靚）是香港演藝圈著名的模範夫妻檔，夫妻結婚19年，總是出雙入對、互動仍如新婚般甜蜜，而小倆口近日出席活動時，更是閃到不行，袁詠儀身穿金色、微透膚禮服，絕美亮相，張智霖也相當體貼，甜牽愛妻下樓，夫妻恩愛到最高點。

陸網近日PO出袁詠儀、張智霖出席活動影片，只見袁詠儀放下頭髮、以一襲金色長袖、微透膚禮服亮相，港姐出身的袁詠儀美如公主，而張智霖則身穿白色西裝，彷彿白馬王子，張智霖還展現體貼、甜牽袁詠儀下樓，夫妻互動超甜蜜。

袁詠儀身穿金色禮服、美如公主，而張智霖則身穿白色西裝，彷彿白馬王子。（圖／取材自全娛樂爆料微博）

袁詠儀、張智霖恩愛合體，獲得網友讚：「真的男帥女美，兩個人好甜」、「被老公寵成公主」、「這就是傳說中的白馬王子和公主吧」，而49歲袁詠儀顏值超仙、氣質爆表，她更是被讚：「果然港姐隨便打扮一下還是女神」、「好仙」、「靚靚好靚」。

雖然張智霖、袁詠儀坐擁高人氣，不過兩人其實相當親民，袁詠儀稍早就透露她的姓氏「袁」，被咖啡店員寫成「元」，不過袁詠儀沒有因此動怒，反而還幽默直呼：「我的普通話...2021年真的要努力努力」。

(中時新聞網)