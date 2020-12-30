24歲香港女星廖慧儀有「狂野空姐」之稱，她疑腳踏兩條船導致正牌男友Sam自我了斷，眾多網友出征她的IG狂罵，廖慧儀緊急關閉留言功能，並刪除大部份照片；隨著事件的平淡，她悄悄復活重亮相昔日美照，但大頭貼仍維持黑色。

廖慧儀在圈外男友Sam的力挺下參選2020港姐選拔，雖然落選又被扒出黑歷史，Sam始終站在她那邊，一起反擊來勢洶洶的酸民，未料真心換絕情，廖慧儀轉戀港星孔德賢，令Sam大受打擊，絕望留下千字遺書「在我最需要妳的時候，妳用無數個謊言瞞住我跟另一個人出去」便結束生命，廖慧儀和孔德賢頓時成為千夫所指的對象，IG湧入源源不絕的謾罵聲。

廖慧儀因此形象大傷，原本的主持工作都飛了，而她關掉IG的留言功能，防止酸民日日夜夜的言語攻擊，並將大部分的貼文都移除掉，僅保留3張風景圖，被指想躲避舊愛為她輕生的陰霾。隔了6天，廖慧儀的IG再度復活，過往的美照全都出籠，原來是暫時隱藏貼文，但留言功能持續關閉中，大頭貼也是黑的，不過慢慢回歸的行為，仍被外界揣測想重新出發。

至於捲入三角戀的孔德賢，星途照樣受影響，主持工作慘遭換角，每天都有不少網友到他IG轟炸，還被封「賤男」，但他已經撇清跟廖慧儀的關係，僅表明是同事，心情也恢復不少，昨天在限時動態PO出美食照，照樣過得很愜意。

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