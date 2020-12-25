瑞典31歲知名超模艾爾莎霍斯克(Elsa Hosk)，過去曾是「維密天使」成員之一而打開知名度。日前在個人社群平台上宣布懷孕後，穿著風格依然性感火辣。近日除了再度PO出耶誕節性感穿搭外，也公開不久前為雜誌拍攝封面照時的側拍影片，大秀火辣好身材。

艾爾莎霍斯克為了迎接耶誕節的到來，穿搭風格一向前衛、大膽的她，也不忘在個人IG上曬出照片送上祝福。只見她手中抱著兩隻愛貓，穿上應景的紅色雪花毛衣並將衣襬掀起秀出孕肚，搭配LV精品長褲，看起來休閒又不失性感。

另外，艾爾莎霍斯還在前一天曝光先前為時尚雜誌拍攝封面照時的花絮，短片中她換上多套造型甚至直接上空及全裸，大方展示凹凸有致的好身材，再次證明艾爾莎即使大腹便便依然散發女神魅力，吸引超過18萬人按讚，留言表示「媽呀！這位辣媽太美了」、「懷孕一樣好性感」、「超模就是超模」。

艾爾莎霍斯克擁有空靈容貌與177cm的高挑身材，就學時曾加入學校的女子籃球隊，後來因亮麗的外表被星探挖掘後受到多本雜誌青睞而漸漸轉往模特兒界發展，隨後成為知名內衣品牌「維多利亞的秘密天使」（Victoria's Secret Angels）成員之一，使她圈粉無數。