昔《花系列》玉女張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚10年育有一對子女，將事業轉往大陸經營微商有成，傳夫妻倆身價超過千億台幣。而張庭最近被拍到捧肚走路，引發外界揣測是否懷上第三胎。事實上，張庭3個月前才穿露肚裝出席員工活動，特別強調自己沒有身孕。

張庭9月現身員工活動，當時穿著黑色短版上衣、長褲及高跟鞋，大方露出一截肚子，自嘲每次拍照都會被助理提醒要縮小腹，「都已經收到不能收啦！」她摸著肚子，搞笑地裝委屈：「你們小心拍我好嗎！不要把我拍得肚子很大好嗎！我真的已經沒有肚子了，也不要再懷疑我懷孕了，沒有那麼厲害！」

張庭9月穿露肚裝說自己沒懷孕。（圖／微博）

張庭過去在節目中吐露過不孕症的煩惱，當年冒著高齡孕婦的風險做試管嬰兒，「做了10次試管嬰兒，第9次才成功」，十分明白求子路的辛苦；而她在月中直播時曾開玩笑說自己要準備備孕懷第三胎，隔空向老公林瑞陽示愛：「大哥大哥，我愛你」、「大哥大哥要記得要生三胎喔」果不其然就傳出懷孕喜訊，但尚未獲得證實。

張庭從女演員轉型為老闆，身價數十億氣勢不凡，近日被網友拍下出席活動時，身旁的保鑣貼著牆邊也伸長著手，做出一副想要阻攔路人的動作，當場被張庭訓斥：「這邊有人嗎？這是牆！」並搞笑地模仿該名保鑣的行為，引發網友熱議。

張庭訓話保鑣。（圖／微博）

(中時新聞網)