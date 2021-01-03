百川建設3日趁歡慶50周年年終餐敘活動時，捐贈1台價值270萬元的救護車給桃園市消防局。（蔡依珍攝）

百川建設3日趁歡慶50周年年終餐敘活動時，捐贈1台價值270萬元的救護車給桃園市消防局，消防局不諱言救護車因疫情「卡關」，還有8車要等到今年6月才能抵台，另外目前插管用的影像喉頭鏡也需求孔急，僅有6台，離目標80台仍有很大一段距離，希望善心人士能踴躍捐贈。

桃園市長鄭文燦代表受贈時表示，消防局去年救護出勤量近10萬8000件，其中因桃園位處國門之都，防疫出勤至今已達457車次、共載送458人、確診者達128人，負擔重，雖然市府創全國之先，獎勵載到確診者的救護員「5天假、獎5000元」，但仍需要有各界提供設備支持，感謝各界善心人士的後援。

鄭文燦讚百川建設推出許多優質建築，各具風格且智慧、綠能，感謝百川建設在成立50周年時捐贈市府救護車，有助讓到院前救護，肯定業者回饋社會、支持消防的用心，也祝福百川建設在未來50年繼續為台灣、為桃園打造優質建築作品，讓更多人一圓人生的夢想。

消防局指出，桃園現有124台救護車，平均車齡6年，但相較過去救護車下訂後平均4個月就能抵台，去年因疫情延至6至8個月才能抵台，坦言去年有14個機關團體要捐救護車，幾乎是過去的2倍，但卻卡在國外進不來，恐要等到6月才能順利上線。

消防局也提到，出勤救護若遇到到院前心肺功能停止（OHCA）患者，9成都需插管緊急救護，但插太深恐傷到患者肺部，且救援場域艱困，為了更精準掌握位置、增加救護員執行插管意願，希望全市40個緊急救護分隊、每隊至少2台影像喉頭鏡，現在全市僅6台，達標還有很大段距離，盼善心人士伸援手挹注，讓救護員「如虎添翼」。

(中時 )