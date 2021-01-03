22歲大陸女星程瀟以精緻甜美的臉蛋及高超舞藝走紅，曾遠赴南韓發展，是韓國STARSHIP娛樂旗下女子組合「宇宙少女」成員之一，被譽為「新生代小仙女」，近年則把演藝事業重心回歸大陸。程瀟近日發出新年寫真，她穿上一身皮革緊身裙，下半身搭上白靴秀長腿，S曲線身材瞬間掀起話題。

程瀟近日火熱推出首支個人單曲《聚焦-X》，為了宣傳特別拍攝一組復古洋娃娃時尚大片，她把及腰長發綁成俏皮的雙馬尾，搭配碎花短裙及白色長襪，整體造型宛如精緻的洋娃娃，置身在紅白二色的極簡背景中拍寫真，盡顯復古氣息。​

程瀟穿上皮革緊身裙辣秀S曲線身材。（圖／摘自微博@程瀟）

程瀟的摩登感穿搭讓網友們看了直呼，「瀟瀟子這套造型也駕馭得很不錯呀」、「瀟瀟是復古洋娃娃沒錯了」、「瀟姐太美」、「是鬼馬精靈」 、「瀟瀟是冬日里最美的花」。

程瀟近年把演藝事業重心回歸大陸。（圖／摘自微博@程瀟）

程瀟在2016年以「宇宙少女」身分發行首張迷你專輯《WOULD YOU LIKE?》後出道，後續更演出《天醒之路》為代表作，面對新的一年來臨，她在微博上寫下年度感言：「2020，讓我發現了健康是無價的；2021，希望每一個人都能擁有健康的身體，去做更多自己想做的事情。」更表示「明年一定會有更好的舞台」，在言談中展現積極進取的事業心。