年年獲得教育部「運動企業認證」的永慶房屋，今年冠名贊助「2020年第十屆天母永慶盃籃球邀請賽」，共有14間國小、18支球隊參賽，博愛國小及仁愛國小技高一籌，分別獲得今年的六年級組、五年級組冠軍。永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶房屋身為首家獲得運動企業認證的房仲品牌，對於各種運動競賽都是熱情響應。

陳賜傑指出，永慶房屋每年舉辦大型運動賽事，如籃球、羽球及壘球，透過運動競賽提倡「聰明工作、健康生活」的運動風氣，尤其新冠肺炎疫情衝擊全球，藉由運動增強免疫力已是全民共識。因此，永慶房屋從往年連續贊助5屆籃球邀請賽，今年再加碼冠名賽事，希望透過企業力量拋磚引玉，也帶動國人的運動風氣。

參賽選手們雖然年紀小，但球技純熟，讓場邊觀眾看得血脈賁張。(圖/永慶房屋提供)

博愛國小獲得今年天母永慶盃籃球邀請賽六年級組冠軍。(圖/永慶房屋提供)

天母永慶盃籃球賽打造國小生籃球盛會

今年天母永慶盃籃球邀請賽分別有六年級組的台北市天母國小、南湖國小、博愛國小、三興國小、力行國小、明德國小、士林國小、石牌國小、三玉國小、吳興國小、新北市網溪國小、北新國小、埔墘國小等13支球隊；五年級組則有天母國小、吳興國小、仁愛國小、新北北新國小及新北網溪國小等5支球隊。

大會主席暨天母國小校長梁俊堯表示：「感謝永慶房屋的大力支持，讓第十屆邀請賽圓滿落幕，我們希望透過競賽培養孩子們的運動習慣，也達到學習成長的目標。」梁俊堯校長強調，團體運動對青少年來說相當重要，可從中學習團結合作的精神，透過籃球邀請賽，也看到孩子們勇於面對挑戰、突破自我極限，不論是對場邊觀戰的大人、小朋友，或是參與競賽的18支球隊來說，都是一個很棒的機會教育。

天母永慶盃籃球邀請賽由仁愛國小獲得五年級組冠軍。(圖/永慶房屋提供)

今年天母永慶盃籃球賽共有14間國小、18支球隊參賽，陣容相當龐大。(圖/永慶房屋提供)

連續六年贊助籃球邀請賽 永慶房屋鼓勵以球會友

永慶房屋士林區店長梁基廣說明，今年冠名籃球賽，除了提供球員特製關東旗、賽事布條、廣告看板、獎牌及獎盃外，每位球員還可獲得帥氣的籃球紀念衫，希望鼓勵小朋友們投入運動競技，揮灑青春與活力。梁基廣說，雖然是國小生層級的賽事，但小球員們精湛的球技，讓在一旁應援的永慶夥伴們看得都相當感動。

梁基廣店長指出，永慶房屋除了組成應援團幫忙加油打氣，也跟來訪的家長們分享在地資訊，交流好吃、好玩的情報。梁基廣強調，永慶房屋一直是大家的好夥伴，非常開心和天母國小合作舉辦籃球邀請賽，未來也會努力推動各式活動，和學校及社區一同追求共好的未來。

(中時新聞網)