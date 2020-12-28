「現在的我該轉換跑道嗎？」這是陳家駿6年前回到職場的難題。擁有醫療領域背景的他，原為專業醫療儀器的銷售業務，薪資待遇佳、工作朝九晚五相當穩定，但一路順遂的人生卻因一場車禍而意外開啟轉職契機，讓陳家駿選擇大膽逐夢，晉升百萬年薪一族。

轉職風險免擔心 「師徒制」助轉職者變身房產達人

因車禍而在家休養、復健長達一年之久的陳家駿坦言，當時他花光了所有積蓄，連溫飽都是一大難題，於是他開始思考什麼工作能讓他維持穩定生活、又快速累積財富，並回報辛苦照顧他的家人。

病癒後，陳家駿遇到在永慶房屋工作的高中同學簡玉雯，在她的介紹下，陳家駿了解永慶房屋除了有「保障業務新人前九個月每月五萬元」的待遇優勢，還推行「師徒制」，由專屬師父指導剛入門的新人，透過努力就能獲得高薪，因此他毅然加入永慶房屋。

陳家駿透漏，剛開始入行，除了擔心不適應外，也怕複雜的房地產專業不容易上手，但好在有師父陳洪毅的細心教導，幫助他快速熟悉商圈，循序漸進學習專業知識，讓陳家駿入行第三個月就順利成交、第十個月就達到百萬業績，去年的年收入更高達150萬！他開心的說：「永慶都幫我們想好了，從專屬師父指導、提供豐富的客戶資源，幫助轉職者輕鬆接軌、實現高薪。」

家人是陳家駿(圖左一)轉換跑道、追求更好未來的動力來源。(圖/永慶房屋提供)

溫馨職場氛圍發酵 化「助人」心願為圓夢動力

「永慶就像一個大家庭、溫暖無比。」陳家駿表示，平時自己與店長、師父亦師亦友，相當感謝他們手把手提攜工作上的大小事，加上團隊同事彼此間會互相協力，溫馨的職場氛圍，更讓他直呼：「永慶就是我的另一個家。」

不僅如此，陳家駿還期許能藉由工作，進一步延續自己在醫療領域「助人」的心願，幫助客戶圓滿買屋、賣屋的夢想，因此他也樂於與客戶交流、分享各類醫療領域知識，建立話題與信任感，進而發揮他在房地產的專業服務，為客戶實現「家」的夢想，更重新定義自己的人生方向。他說：「我享受助人的喜悅，還能將過去的工作經驗運用在這份工作上，我做的不只是工作，而是一份志業。」

陳家駿(圖左)感恩店長林明誠(圖右)的指導，幫助他一路晉升，還在今年拿下三百萬戰將的彩帶殊榮。(圖/永慶房屋提供)

陳家駿加入永慶房屋後，連續四年拿到海外旅遊獎勵基金，已走訪許多國家。(圖/永慶房屋提供)

展望2021 陳家駿目標達成「五子登科」

「我要看遍世界最美的風景。」順利轉職的陳家駿努力工作，不但連續四年拿下海外旅遊獎勵基金，現已走訪泰國、日本東京、日本沖繩、韓國首爾等國家，他更運用「彈性工作八小時」的福利，和女友到處品嚐美食、享受兩人時光，或與朋友們相約健身，生活多采多姿。

陳家駿在去年升上經理，他期待透過實踐目標的過程，滿足自己對理想人生的追求！回顧2020年，他的業績不但足足成長了一倍之多，更創下單月最高收入38萬！展望2021年，陳家駿想要為家人買房子，並和女友完成終身大事，實現五子登科的夢想。

(中時新聞網)