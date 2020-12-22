70歲阿公外出倒臥在住家前路邊，因土狗叫聲，引起警方注意發現阿公。（玉里警分局提供／王志偉花蓮傳真）

土狗「愛愛」日前在住家旁狂吠，引起巡邏員警注意，直覺有異狀，發現70歲陳姓阿公因患有慢性病，天冷、體抗力差，昏倒在巷口路邊，警方緊急通知家人看顧，阿公的身體狀況日趨穩定。警方今天談及此事，還好有「愛愛」狂吠救了阿公，也見證狗狗是人類最好的朋友。

花蓮最近氣候冷冽，偏鄉長輩或獨居老人可能因病臥倒而沒人知。玉里警分局永豐派出所長鍾日順、警員林秉宏日前執行巡邏勤務，巡經富里鄉明里村，突然聽到一隻土狗狂吠，似乎想跟警察透露訊息。

鍾日順依據多年從警經驗判斷，直覺有異，便將目光往狗吠的屋內望去，赫然發現地上包包、拐杖、草帽及從包包掉出的個人物品等散落一地； 70歲陳姓長者倒在道路上，微弱的發出哀嚎聲，且衣著單薄。他說，因咳嗽，想外出到藥局拿藥卻未營業，拿著拐杖一跛一跛返家，不料途中四肢突然無力就這樣直接倒下。

當時村莊馬路上幾乎沒有人車來往，太太也正好外出，如果遲遲沒人發現，性命堪虞。還好有「愛愛」狂吠，剛好碰上機警員警巡經村莊，才將阿公平安攙扶回家通知家人照料。阿公家人感謝警方及時救人，也見證狗夠是人類最好朋友。

(中時 )