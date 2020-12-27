林姓婦人，今早到石梯坪採集海菜，疑不明原因失足落海，同行友人發現時，已無呼吸心跳，警消、海巡獲報趕緊將林女送醫。 （警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮豐濱驚傳民眾落海事故！一名55歲林姓婦人今天早上前往石梯坪園區採海菜，不慎落海，同行友人發現時，已無呼吸心跳；警消、海巡人員趕抵現場後，趕緊施行CPR後，目前命危送醫搶救中，至於落海原因尚待海巡調查。

花蓮縣消防局第二大隊表示，早上7點53許，豐濱分隊接獲石梯坪有溺水案件，現場由民眾救援上岸，勤務中心持續線上指導CPR，救護人員08點15分許抵達現場後接手，評估無呼吸及頸動脈後持續CPR，AED不建議電擊，並在08點35分將林婦送達花豐濱分院救治。

警方表示，落海者為一名女性鄉民，警消人員抵達現場時，該女已由附近釣客協助營救上岸，救護人員到達現場施行CPR後，立即送醫搶救，落海原因目前由海巡署東部分署第一二岸巡隊調查。

第一二岸巡隊指出，經查落海者為55歲林姓女子，是豐濱鄉港口村村民，今早與友人到石梯坪採海菜，疑不明原因意外落海，目前已送醫急救，並通知家屬到院，落海原因有待調查。

(中時 )