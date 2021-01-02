「這種天氣，深山只有10度低溫，再晚一些，很可能就失溫⋯」

住在花蓮萬榮偏鄉山區，失智、年逾8旬的謝姓老婦，昨傍晚獨自走出家門就沒回家，家人心急如焚，消防局第二大隊組成救難隊伍，摸黑在山區搜索，因山區下著雨，找了近4個小時，終於在海拔500公尺山林找到人，救難人員直說「有保庇」。

第二大隊大隊長王明忠說，因老婦年事已高，山區溫度很低，擔心她獨自在上區，不知道會遇到什麼狀況，因此立即召集消防人員、義消、林務局人員組成21人的救難隊伍，上山尋人。

家屬告訴救難人員，老婦人因有失智現象，家人在她身上裝了定位器，救難大隊循定位器訊號找人，但因山區黑暗視線不佳，一直找不到人；救難人員試著撥打電話，婦人有時候會接聽，但無法做出良好回應，指引搜救方向。

摸黑搜索，經過近4小時，一直到晚間9時半，救難人員在海拔約500公尺的山區，漆黑樹叢裡發現老婦人，老婦人被尋獲時，精神狀況仍好，穿的衣服沒有特別保暖，所幸沒有失溫也無外傷。

阿嬤沒說明走失過程，只說自己就獨自走就一直走往深山，救難人員鬆口氣，否則入夜後氣溫持續下探，後過堪虞。

(中時 )