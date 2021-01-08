合歡山公路、海拔3150公尺的松雪樓批上雪白外衣，成了一片銀白世界。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

寒流搭配水氣，合歡山今晨也降下入冬來的初雪，合歡山公路、海拔3150公尺的松雪樓批上雪白外衣，成了一片銀白世界，不少民眾趕上山追雪，驚呼「好美」，警方提醒，因路面結冰，車子打滑、拋錨事故頻傳，公路單位已派出鏟雪車清除路面積雪，提醒民眾，車輛須掛雪鍊。

花蓮新城警分局合歡派出所副所長阮漢魁說，海拔3150公尺的松雪樓都住滿了人，合歡山從今天凌晨3點多開始飄雪，雪量雖然不多，但持續降雪，台14線31公里處武嶺到39公里處小風口，部分路段結冰。

今天清晨即有許多車輛等候，待開放後要衝上合歡山賞雪，路旁也有民眾著手為車輛輪胎加掛雪鍊，不過，今天上午仍發生至少10件車輛打滑情況，多半發生在32公里處的水晶宮路段，警方提醒，水晶宮路段因是大陡坡，加上路面結冰，很容易發生事故，民眾駕車要注意。

公路總局太魯閣工務段指出，台8線123k至131k(愚公斷崖附近~慈恩)沿線路面已開始結冰，須管制限加掛雪鏈車輛通行並禁止機車進入，且目前松雪樓氣溫接近攝升零度，呼籲若要上山追雪，最好是駕駛四輪傳動車輛上山，且一定要加掛雪鏈，賞雪也要注意保暖，充足準備再上山。

(中時 )