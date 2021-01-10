上山追雪注意！台7甲要雪鍊 中橫合歡山預警性封閉 17:372021/01/10 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上山注意，台7甲需雪鍊，中橫及合歡山預警性封閉。（公路總局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天白天氣溫稍有回升，但明天又有寒流報到，北台灣將再度轉為濕冷。交通部公路總局今日下午表示，台7甲線30K南山至50K勝光，限掛雪鍊通行，至於台8線110K大禹嶺至152K洛韶間、台14甲線18K翠峰至42K大禹嶺間，自今日17時起至翌日7時，預警性封閉。 公路總局提醒要上山的用路人，寒流期間，請用路人留意高山天氣，注意高山結冰路段行駛安全，備妥雪鏈，避免受困於高山地區。 高山結冰下雪 台7甲、台8線、台14甲線限掛雪鏈通行 男騎Ubike穿拖鞋衝陽明山賞雪 網驚：要截肢了？ (中時 ) #預警性封閉 #大禹嶺 #台7甲 #高山 #寒流 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭太平山積雪15公分 車陣回堵6公里 午後禁入太平山莊 10:352021/01/09 生活 天堂不撤守：陳長文》為法治 吳院長就辭職吧！ 19:332021/01/10 名家 新聞早班車》Google下架Parler 社媒全面封殺川普 07:062021/01/10 政治 Ubike配拖鞋衝陽明山賞雪爆紅 狂男身分曝光竟是學霸 00:112021/01/10 生活 山區初雪報到 銀色世界迎賓 04:102021/01/09 生活新聞 追雪直接睡車上 太平山一早塞爆 網喊：起床囉 前進好嗎 11:192021/01/10 生活 追雪季來臨 安裝雪鏈不飄滑 17:342021/01/10 生活 第2波寒流趕路中 氣象粉專曝最冷＆回暖時程 20:002021/01/10 生活 開500萬海神上合歡山追雪 車主苦笑曝實況：洗溝了 20:382021/01/10 社會 台3線重機天堂 苗栗聯合稽查抓飆車 15:112021/01/10 社會 太平山積雪厚達15公分 銀白世界宛如仙境 08:152021/01/09 生活 生活熱門新聞 回暖1天急凍 明寒流再襲下探6度 這2天最冷 - 生活 基隆步道驚見超巨扁尾怪蛇 內行曝：台灣最毒 - 生活 全台灣只剩屏東有10度 絕世寒流灌冷風！專家預告再兩波 - 生活 李遠哲挺萊豬、核食 杜震華：厲害了我的大院長 - 生活 - 旺報 濕冷寒流再凍一波 4縣市首當其衝 低溫10度以下 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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