今天白天氣溫稍有回升，但明天又有寒流報到，北台灣將再度轉為濕冷。交通部公路總局今日下午表示，台7甲線30K南山至50K勝光，限掛雪鍊通行，至於台8線110K大禹嶺至152K洛韶間、台14甲線18K翠峰至42K大禹嶺間，自今日17時起至翌日7時，預警性封閉。

公路總局提醒要上山的用路人，寒流期間，請用路人留意高山天氣，注意高山結冰路段行駛安全，備妥雪鏈，避免受困於高山地區。

(中時 )