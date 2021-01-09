因強烈寒流影響，陽明山、合歡山及太平山等高山地區皆下起雪，不少民眾上山賞雪。有網友爆料，一名男子竟穿拖鞋，騎乘Ubike上陽明山賞雪，一旁路過的民眾都傻眼直呼「腳恐要截肢了」。

網友昨（8）日於臉書《爆廢公社公開版》上傳一段13秒影片，並寫下「陽明山下雪，下山遇到Ubike賞雪神人」。從影片中可見，一名年輕男子牽著Ubike於陽明山二子坪坡道上，身上僅穿著一件厚外套及七分運動長褲，腳上穿著一雙拖鞋，令不少路過民眾看傻了眼。

男子因路面結冰、積雪，再加上他穿拖鞋的緣故，使得行走過程中不斷地打滑，不少民眾替他捏把冷汗，有熱心人士給他襪子，提醒他可將襪子套在脫鞋前端，不僅溫暖腳部，路走起來也會比較順。

據了解，該名男子因看到網路不少朋友分享雪景，愈看愈心動，便從台大一路騎乘Ubike熱血前往，路過民眾提醒騎單車上山的舉動太危險，而他也坦言其實「很恐怖」，回家後整隻腳凍到腫起來，一度害怕自己「是否要截肢」，表示下次若還有機會，會做好萬全準備，再次上山。

不少網友看到這段影片後，紛紛留言「超危險，結冰穿雪靴都很容易滑倒了，更何況是拖鞋？」、「發生狀況真的就不好笑了」、「他的腳沒感覺嗎？」、「天冷真的要注意四肢保暖，嚴重恐需截肢」。

▲連結為YouTube，若遭移造成無法觀看，請見諒。

(中時新聞網)