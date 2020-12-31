搶攻國旅商機，晶華國際酒店集團旗下晶華、晶英以及捷絲旅全台10家酒店，1月1日至3月31日將與高鐵合作推出「壽星禮遇」住房專案，除1至3月購賣高鐵車票全面8折外，當日壽星透過集團旗下各酒店官網訂購高鐵壽星專案，還可獲贈一張單程車票半價優惠券，從南港搭乘至左營、最高可以折抵765元。

除高鐵提供折扣外，晶華酒店集團旗下位於台北的晶華酒店也加碼祭出自助餐廳以及續住半價兩項超值禮遇，晶英酒店和捷絲旅則有主廚特製蛋糕、客房升等、住宿半價券等多款生日好禮相贈，豐富精采的生日旅行，每房每晚最低1,800元起即可享有。

消費者國內旅遊時所使用的交通工具，除了自駕車之外、高鐵是最為廣泛被使用的選項，尤其是暢遊台灣西半部各大城市或旅遊景點時，台灣高鐵提供了極高的效率以及絕對的便利。晶華國際酒店集團與台灣高鐵從去年開始就積極推動「鐵+酒」(高鐵加酒店)的旅遊概念，期望從方便消費者、為消費者節省行程旅費的角度出發，在飯店官網的訂房頁面上架構直接購買高鐵票的機制，透過一站式購足的服務介面，提供消費者最方便的訂購方式以及最難得的優惠價格。無論是前往高鐵沿線大城--台北、台南、高雄，或是搭乘高鐵再轉乘至東部的礁溪、花蓮以及太魯閣國家公園等地，都可以選擇入住晶華酒店、晶英、晶泉丰旅、捷絲旅並享加購高鐵優惠。

為配合2021年全新第一檔與高鐵合作的「壽星禮遇」住房專案，晶華國際酒店集團旗下各酒店都卯足了全勁來討好壽星，台北晶華酒店推出「壽星亮晶晶」專案，壽星可以獲贈特製蛋糕、前往柏麗廳、泰市場以及義饗食堂等三家自助餐廳用餐可享半價優惠，續住房價也直接對折。位於高雄的晶英國際行館強打「藝起慶生」專案，入住壽星享有日本米其林星級餐廳UKAI監製的甜點祝賀禮，入住套房以上房型再享總統行館鑑賞導覽。台南晶英酒店推出「生日『晶』Happy」專案，入住可升等至16坪的海東套房並享Happy Hour買一送一的禮遇。礁溪泉丰旅的「晶采生日．丰盛假期」則將免費邀請壽星參加Happy Hour並致贈杯子蛋糕慶生。捷絲旅各館則有客房Just Wow布置驚喜及沐蘭沐浴組、幸福相框、啤酒暢飲等不同的驚喜禮物相贈

(工商 )