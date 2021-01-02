台中大安海水浴場拖曳傘意外 男遇強風墜海失蹤

今天是連假第2天，台中市大安濱海樂園下午1時58紛時傳出意外，一名男遊客玩風箏衝浪時不慎落海意外，台中市消防局及第三岸巡人員緊急前往，並出動小艇救援，轄區員警也趕到場。

經過1小時後於2時55分時，傳出疑似落水者已於1公里遠的溫寮漁港自行上岸，經相關人員確認後，證實是落水遊客本人，所幸並無受傷未送醫。

(中時新聞網)