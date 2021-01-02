大安海水浴場風箏衝浪意外 男墜海後自行游上岸獲救 14:562021/01/02 中時新聞網 宋原彰 、中時、 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾玩風箏衝浪不慎落海搜救中。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中大安海水浴場拖曳傘意外 男遇強風墜海失蹤 訂閱影音： 中時新聞網 今天是連假第2天，台中市大安濱海樂園下午1時58紛時傳出意外，一名男遊客玩風箏衝浪時不慎落海意外，台中市消防局及第三岸巡人員緊急前往，並出動小艇救援，轄區員警也趕到場。 經過1小時後於2時55分時，傳出疑似落水者已於1公里遠的溫寮漁港自行上岸，經相關人員確認後，證實是落水遊客本人，所幸並無受傷未送醫。 雪地凍屍5／辦新門號假扮死者父 狠男爽拖行李箱到銀行領理賠金 全國第一件警消專用社宅開工 鄰近中和商圈 (中時新聞網) #警消 #搜救 #落海 #拖曳傘 #風勢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 低血糖男電梯前暈厥 幸獲警消協助撿回一命 19:082021/01/01 寶島 病妻照顧中風老伴 殺夫自殘 04:102021/01/01 社會新聞 27名大學生跨年開遊艇趴 印尼僑生摔入淡水河下落不明 08:332021/01/01 社會 總統出席「警消社會住宅統包工程開工動土典禮」 16:372020/12/30 區域情報-新北 駕駛恍神忘了停 3自小客貨連環追撞 警消搶救傷者脫困 10:272020/12/31 社會 霸王寒流像颱風 彰化多起路樹倒塌壓垮車 11:522020/12/30 生活 元旦遇祝融 恆春廢棄車輛陷火海 16:062021/01/01 社會 油輪公海喋血緬甸船員遭剖肚慘死 船長請求司法協助凌晨押進港 09:302021/01/02 社會 《經濟》中和警消社宅動工 蘇貞昌盼加速社宅興建 13:242020/12/30 財經 電影英雄經典表 巨星加持 拍賣會屢刷新紀錄 04:102021/01/02 時尚消費 新北市中和區警消社會住宅動土 16:282020/12/30 區域情報-新北 社會熱門新聞 弟弟離家大伯被直擊「偷睡」弟媳 父母竟要抓狂媳「忍」 - 社會 男星黃少華淪雞頭 開應召站仲介2少女賣淫 - 社會 妻拿繩綁5子投海輕生 夫崩潰鞭屍賞巴掌：帶我小孩去死幹嘛 - 社會 施工一半天花板突掉下「女下半身」 工人險嚇瘋得知真相糗炸 - 社會 靚女6杯調酒泥醉被「胸部摸到下體」 色友見她全身顫抖秒停 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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