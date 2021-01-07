駕駛趴方向盤休克，彰化交警神查從鬼門關搶回一命。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

駕駛趴方向盤休克，彰化交警神查從鬼門關搶回一命。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

駕駛趴方向盤休克，彰化交警神查從鬼門關搶回一命。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化一名微笑單車調度士於1月4日執行任務中，在駕駛運載車輛，突然趴臥在方向盤上休克，駕車就停駐在彰化縣警察局交通警察隊第三分隊前，分隊警員江敦霖、詹貴欽警覺有異狀，當下立即撥打119通報救護單位，從鬼門關搶回一命。

警方協助將調度士扶持下車，調度士身體持續不適，還嘔吐連連，為確保其呼吸順暢，江員自後方抱扶並告知已聯繫救護車，鼓勵其堅持片刻，保持意識，經救護人員到場，緊急救助，並了解為過敏反應後，抬扶至擔架立即送醫救治，幸得發現即時，經救護後目前已脫離險境。

警方表示，當時該調度士於車內幾近昏厥，扶持下車後遂有嘔吐、意識不清等症狀，員警見狀除緊急攙扶及對談鼓勵該民保持意識外，亦立即通報救護。初步了解，是因過敏引起的休克症狀，但經搶救後，已無大礙，事後家屬對於員警的即刻救援也由衷表達感激。警察局局長許錫榮嘉許，江等2員能秉持同理心，挽救生命。

(中時 )