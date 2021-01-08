超強寒流來襲，有些機車族冷到受不了，將1隻手放在口袋取暖，僅單手騎車，相當危險，台中警方指出，法規並無明定，單手騎車就得開罰，但為避免發生交通事故，提升自己安全駕駛觀念與技巧，才能快快樂樂出門、平平安安回家。

台中市警察局交通警察大隊指出，單手騎車如遇石頭、路面坑洞不平或發生突發狀況可能失控，尤其機車騎士因天冷將1隻手放口袋取暖，僅單手駕車，非常危險，很容易導致車輛失控肇事發生。

交通警察大隊表示，機車騎士須加強防風保暖，騎車時體感溫度會比實際溫度來的較低，一旦末梢血液循環變差，雙手容易凍僵，影響車輛操作，建議使用長手套，將衣服袖口包覆避免冷風灌入，保暖效果更好。

交通警察大隊說，汽車駕駛除上路前必須繫好安全帶外，也要注意因車內外的溫差導致玻璃起霧阻礙視線，影響行車安全，另遇強風時應雙手緊握方向盤，切勿邊開車邊使用手機等資訊設備，確保行車安全。

單手騎車行為是否舉發違規？警方指出，危險駕駛就要開單，如果沒有，就不會舉發；另外，戴好安全帽也是必須的，建議佩戴全罩式的安全帽，不僅能保護頭部，也有一定程度的防風保暖效果。

台中市警察局長楊源明說，駕車勿超速行駛，應養成遵守交通規則及正確的使用道路概念，天冷吃薑母鴨、燒酒雞等含酒精的食物或酒後切勿開車，預防潛在的危險因素，降低事故發生率。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )