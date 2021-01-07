中央氣象局預報1月7、8日寒流再襲，若低溫跟水氣相互配合，陽明山區可能降雪，並以7日傍晚起至8日清晨機率最高，北市警察局為因應陽明山地區下雪，除已規畫交通疏導管制勤務外，更將依下雪情形實施三階段交通管制。

北市警察局指出，為防止路面結冰致生事故，目前規畫三階段管制點，第一階段為陽金公路(101甲線至中湖戰備道)下雪，將對二子坪停車場往大屯山助航站口、甲線與陽金公路口、101甲線2.5K與圍內路口實施管制。

其次，第二階段為大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑下雪，將管制陽金公路9K、101甲線2.5K與圍內路口、中湖戰備道與陽金公路口、湖山路與勝利街口、湖山路與中興路口、菁山路101巷與新園街口。

最後，第三階段為陽明山中山樓及前山公園下雪、陽明山中山樓至文化大學下雪，將管制行義路、泉源路口、行義路、東昇路口、格致路、凱旋路口將車引導往下東勢產業道路下山、仰德大道、至誠路口。

針對這些管制點，北市警察局將派員警，依現場道路及車流實際狀況，實施彈性管制，雪融後並依道路實際狀況開放通行，民眾由仰德大道欲進入陽明山區(含非假日)，需憑「仰德大道通行證」通行，行至管制點時一律需加掛雪鏈始能續行；未持「仰德大道通行證」的民眾如行駛替代道路，行至管制點也一律需加掛雪鏈。

北市警局呼籲，駕駛人行經管制點務必加掛雪鏈，並依現場員警指示耐心等候、小心通過，確保雪地行車安全，另外，民眾也可透過收聽警察廣播電臺及道路上設置之資訊可變標誌CMS，關注最新氣象資訊及交通管制訊息，共同維護陽明山下雪期間交通安全與順暢。

(中時 )