墾丁半潛艇觀光船擱淺 求助海巡救援遊客驚魂 16:152021/01/01 中時新聞網 張國欽 、 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 墾丁半潛艇觀光船擱淺，海巡人員協助旅客平安上岸。（圖／海巡署提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 墾丁地區極受歡迎的半潛艇觀光船，今天疑因機械故障擱淺在岸際，所 幸船長處置得宜，經海巡協助，船上所有人員與旅客全部平安上岸。 墾丁半潛艇觀光船擱淺，海巡人員協助旅客平安上岸。（圖／海巡署提供） 墾丁半潛艇觀光船擱淺，海巡人員協助旅客平安上岸。（圖／海巡署提供） 墾丁半潛艇觀光船擱淺，海巡人員協助旅客平安上岸。（圖／海巡署提供） 據悉，這艘半潛艇原本行駛在墾丁紅柴坑周邊，卻突然發生故障擱淺，經船長通報海巡後，順利協助船上所有人平安上岸，海巡仍在調查該潛艇擱淺原因。 屏東恆春觀光艇擱淺 8人虛驚一場 龍華科大僑生奪孫逸仙盃雙料冠軍 師：不可以沒有武德 (中時新聞網) #擱淺 #墾丁 #半潛艇 #海巡 #上岸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 墾丁女遊客浮潛意外 漂流500米揮手求救 膠筏救援撿回1命 18:052021/01/01 社會 台人西班牙電信詐騙 陸判4年半至14年 04:102021/01/01 兩岸要聞 受到疫情影響 墾丁元旦連假訂房略減一至二成 19:122020/12/31 財經 年底聯貸大清倉 租賃業包辦近半 04:102020/12/30 產業特刊 迎曙光活動取消 墾丁住房仍然熱門 22:562020/12/31 寶島 虎頭埤元旦兒童寫生比賽延期 迎新年市集表演照常舉行 15:112020/12/31 寶島 屏縣旅遊加碼補助 新北婦人幸運抽到TOYOTA VIOS 17:112020/12/30 寶島 跨百光年驚喜不斷 無人機王船圖像為台祈福 14:392020/12/30 寶島 萬海再購入一艘現成船 12月買下7艘中、長程線全貨櫃船 21:592020/12/31 財經 雲層太厚 墾丁龍磐草原第一道曙光又槓龜 08:142021/01/01 生活 4年半脫歐大戲終落幕 英國深夜11時鐘響掰了歐盟 10:052021/01/01 國際 社會熱門新聞 弟弟離家大伯被直擊「偷睡」弟媳 父母竟要抓狂媳「忍」 - 社會 通霄白沙屯驚傳火燒山 暗夜山頭一整排紅通通 嚇壞用路人 - 社會 貓砂倒馬桶阻塞管線 大樓冒出惡臭糞水 住戶崩潰 - 社會 霸王寒流發威 彰化縣一天8人「凍抹條」猝死 - 社會 博士工程師偷吃女同事被甩 拿偷情證據要妻告小三結局驚奇 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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