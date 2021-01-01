墾丁地區極受歡迎的半潛艇觀光船，今天疑因機械故障擱淺在岸際，所 幸船長處置得宜，經海巡協助，船上所有人員與旅客全部平安上岸。

墾丁半潛艇觀光船擱淺，海巡人員協助旅客平安上岸。（圖／海巡署提供）

墾丁半潛艇觀光船擱淺，海巡人員協助旅客平安上岸。（圖／海巡署提供）

墾丁半潛艇觀光船擱淺，海巡人員協助旅客平安上岸。（圖／海巡署提供）

據悉，這艘半潛艇原本行駛在墾丁紅柴坑周邊，卻突然發生故障擱淺，經船長通報海巡後，順利協助船上所有人平安上岸，海巡仍在調查該潛艇擱淺原因。

(中時新聞網)