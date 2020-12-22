大同董事長林文淵今天記者會，宣布辭去大同(2371)公司董事長一職震驚市場。但外傳的新任人選中美晶榮譽董事長盧明光，卻又讓法人「驚艷」。先不論王光祥當初聘林文淵擔任董事長時是如何的「真誠」，而現在解任又是如何的「冷面」！倒是外傳接任的人選盧明光和大同淵源深厚，同時曾經主導多項併購案，是業界尊稱的「併購大王」，法人表示，盧明光產業實力雄厚，投資眼光精銳，不啻是未來大同轉型的「好棋」，但這也將意味大同轉型速度將是踩油門進行！

盧明光一手打造中美晶(5483)與環球晶(6488)，可以說是環球晶董事長徐秀蘭的「伯樂」，盧明光交棒之後該2家公司持續擴大版圖。若是盧明光接任大同董事長，可預期中美晶和大同的合作將更為密切，這也可能是林文淵口中「不懂新團隊一年會有3000~4000億元營收」的關鍵。

中美晶成立39年，在12個國家有26個營運據點，中美晶的轉投資除了持有環球晶外，還有很多的隱形冠軍的持股，包括朋程(8255)、台特化和兆遠(4944)等。中美晶在20年間市值成長超過300倍，400萬成長至約500億元。自2001年起，中美晶營收年複合增長率達26%、每股盈餘年複合增長率達16%。

在太陽能事業方面，中美晶跨足電廠、太陽能板和太陽能模組。在電廠方面旗下公司包括泰旭能源、旭鑫分公司以及菲律賓的Sulu Electric Power adn light Phiws.Inc。太陽能模組則有加拿大的silfab廠。

盧明光畢業自大同工學院（現大同大學電機系）也曾任職大同公司採購處，亦獲得大同原公司派林郭文艷支持。林郭文艷在林文淵接任大同董事長之前曾放話，「誰都可以當大同董事長，就是不要林文淵。」

盧明光除曾任職大同公司採購處，和打造中美晶及環球晶外，1973~1980年任職美商德州儀器，1980~2007任職光寶電子、旭麗電子、旭興科技及敦南科技，創立朋程(8255)，該車用二極體佔全球新車50％市佔率。

回想2個多月前，林文淵在記者會時肯定大同前董事長林郭文艷是個很認真的工作狂，但經營大同是失敗的。並且承諾接手大同1年後，一定會讓大家看到不一樣的大同。只是接任董事長才50天，林文淵投球正順時，竟不敵「併購大王」的魅力，遭到公司法人代表無預警撤換！

(時報資訊)