德蘭兒童中心37名院生寫下「心願卡」後都獲得心願禮物。（羅浚濱攝）

在寶山鄉的天主教德蘭兒童中心目前照顧37名孩童，最期待就是拿到一份屬於自己的聖誕禮物，縣警察局製作「心願卡」給孩童填寫，23日由副縣長陳見賢扮聖誕老人發禮物，院生們大聲喊出「謝謝副縣長爺爺、謝謝警察叔叔！」場面相當溫馨。

德蘭院生寫的心願卡有「寬褲~長大了缺褲子」、「球鞋~我長大了鞋子變小」及要「一個平底鍋」等，都是很一般的日用品，縣長楊文科、副縣長陳見賢及警察局長吳敬田分別準備這些心願禮物，員警們也自發性認領完「願望清單」。

德蘭兒童中心院生心願只因長大鞋子變小，想要球鞋。（羅浚濱攝）

德蘭兒童中心院生心願只是要一個平底鍋。（羅浚濱攝）

陳見賢化身為「聖誕老公公」，帶著「天才童星」陳品嫙到德蘭中心與院生們相見歡，隨後發愛心聖誕禮物，讓每位院生得償所願，大家一起守護孩童心願，共慶耶誕節。

縣警局並安排交通安全、婦幼安全、預防犯罪宣導，並進行鑑識科學「指紋遊戲」，讓院生們體驗「波麗士」的工作，加深學習效果。

同時，利用臉書針對「新興毒品」推出「大家來找碴」有獎徵答活動，準備30份大禮，以直播方式公開抽出幸運得獎者，讓更多民眾認識新興毒品包裝及對人體危害。

陳見賢希望籍此活動拋磚引玉，讓社會各界關注德蘭中心的孩子，強調幫助不論數量多寡和價值高低，每個人的一份心意，都是一分力量，都能讓孩子成長的路能走得更順遂茁壯。

(中時 )