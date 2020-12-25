全球數位安防解決方案領導廠商晶睿通訊（3454）今年號召全體同仁，首次參與由社會創新企業iGoods愛物資平台發起的「溫馨聖誕、歲末送暖」聖誕禮物認捐活動，一週內迅速募集100份聖誕禮物，成功實現全台4間公益單位100位弱勢孩童的聖誕心願，在歲末寒冬時刻，為孩童創造一個溫馨難忘的聖誕回憶。

由iGoods愛物資所主辦的聖誕禮物募集計畫已邁入第5年，今年度邀請全台灣23家單位，募集600位弱勢孩童的聖誕禮物，今年晶睿也共襄盛舉，活動藉由孩童們親手畫下自己的聖誕心願，透過iGoods愛物資平台統整，交由晶睿通訊同仁依照孩童的心願進行禮物認捐。活動上線後內部同仁迴響熱烈，成功於一週內募集百份聖誕禮物。

據悉今年的「溫馨聖誕、歲末送暖」聖誕禮物認捐活動共計有四家公益單位參與其中，橫跨台灣北、南、東部，包含新北市新生活社會福利發展促進協會、屏東縣躍愛全人關懷協會、臺東縣原住民復基部落文化協會、臺東縣友善關懷協會。

相較於其他公益捐助，今年的活動特別規畫鼓勵孩童們在獲得禮物前需進行「好事活動」，如清掃社區、關懷長者等不同方式學習為環境和他人付出，讓世界的善意能夠循環，延續這份來自社會的祝福。

晶睿通訊總經理廖禎祺指出，晶睿以「關懷」作為企業核心價值之一，近年來多次藉由「校園捐贈」專案，以自身安防專業守護孩童安全，今年度則更進一步將公益範圍擴大至弱勢團體，「在全球疫情嚴峻的這一年，晶睿深切感受到社會責任和傳遞關懷的重要。能夠實現孩子的聖誕心願，對晶睿來說別具意義，透過認捐活動送暖，同仁也可從孩子的繪畫和回饋中獲得溫暖的力量。期望這份禮物能為孩子們帶來小小的人生動力，陪伴他們快樂成長。」同時也承諾晶睿通訊將持續以不同形式發揮企業影響力，落實企業社會責任，以行動向社會傳遞善念與關懷。

(工商 )