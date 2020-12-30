弘光科大餐旅管理系學會每年歲末年終舉辦家扶中心義賣、新希望聖誕佳節慶團圓活動，今年與食物銀行合作，將烹調實作課剩餘食材，轉送食物銀行，並製作餐點分送弱勢民眾，縱使清晨6時到校備餐，但學生說，看到對方充滿笑容的說聲「謝謝！」是最好的回饋。

餐旅系主任吳胤瑱表示，系上鼓勵學生發揮所學回饋社會，系學會每年跟著鄭錦慶、黃志雄兩位老師幫家扶中心義賣，替新希望社福基金會的弱勢家庭辦聖誕活動；西餐廚藝社學生從這學期起，主動蒐集烹調實作課剩餘食材，製作表格統計數量，再轉送沙鹿的食物銀行。

吳胤瑱指出，餐旅系一個禮拜有高達30多堂實作課，每個班課堂上需要使用各種食材，難免有沒用完或是切一半的蔬果，西餐廚藝社學生在下課後前往每間教室蒐集，整理後分類包裝，用保鮮膜包起來避免氧化，再冰存於冰箱內，讓食物銀行的人員定期前來收取食材。

學生謝采樺說，這學期開始把剩下的食材分送食物銀行，包括洋蔥、西芹、青江菜、南瓜、馬鈴薯、蘿蔔等，總共送了6次，並烹煮4次餐盒，「我們利用剩下食材做成美味料理，第一次製作20份餐盒，現在一次煮60份，收到餐盒的弱勢民眾，很喜歡我們做的餐食。」

學生徐詩婷指出，一開始覺得蒐集食材作業很繁瑣，但是，大家一起不斷的去做，越做越有心得，也做得越好，更學習不浪費食材的惜物精神，雖然送餐當天都要清晨6點到校準備，才趕得及在上午8點，將新鮮現做的食物分送給有需要的人，聽到對方露出笑容說一聲：「謝謝！」就覺得早起備餐的辛苦煙消雲散。

學生王亭勻則說，每學期跟著老師一起為家扶辦義賣，為了增加義賣收入，每次絞盡腦汁構思製作不同的餐點，這次義賣特別製作港式點心，大家一早就在教室包燒賣、做鳳爪等港點，先在學校義賣，再到家扶中心活動現場賣，包括包子、饅頭、港點、麵包賣了近千份，收入數萬元全捐給家扶中心。

「受疫情影響，原本基金會1年2次活動只剩1次，因此大家更珍惜。」王亭勻指出，耶誕節期間，透過新希望基金會邀約，到東勢明正國小舉辦耶誕佳節慶團圓活動，系上20幾位同學帶著幼童做薑餅人、搓湯圓，小朋友們不斷謝謝他們，還開心地說「以前沒有做過薑餅人，很有趣，還可以吃到好吃的美食，超棒的。」

(中時 )