暐順聖香樓中餐廳除了保有經典10人圍爐饗宴外，也以更優惠的價格推出豐盛6人圍爐饗宴。（暐順提供／陳育賢新竹傳真）

暐順麗緻文旅於2月11日至2月15日推出春節住房專案，還能免費使用三溫暖水療池。（暐順提供／陳育賢新竹傳真）

暐順麗緻文旅於2月11日至2月15日推出春節住房專案，初一至初二訂位狀況均已達7成。（暐順提供／陳育賢新竹傳真）

受疫情衝擊，觀光局於2月8日至2月13日推出「春節疏運孝親專案」，鼓勵55歲以上民眾前往北北基桃竹旅遊，每晚享1500元優惠折抵。加上2021台灣燈會在新竹盛大舉辦，帶動新竹暐順麗緻文旅春節期間及228連假，整體住房率與餐飲訂席狀況，較去年成長近兩成。

暐順麗緻文旅駐店總監王冠傑表示，由於新竹市外來人口居多，往年春節期間，大多人潮皆返鄉至中南部過年，而觀光局推出的孝親專案，反向規畫讓子女接父母來北部過年，成功讓人潮留在新竹。

王冠傑說，暐順麗緻去年春節整體住房率約6成左右，而今年春節除夕當晚住房率已達7成，初一與初二住房率更高達9成。

高住房率也帶動春節圍爐用餐人潮，目前餐廳整體訂位狀況十分踴躍，國旅與餐飲市場成長幅度較往年更大，整體業績比去年同期大幅成長近兩成。

其中聖香樓中餐廳除了保有經典10人圍爐饗宴外，也以更優惠的價格推出豐盛6人圍爐饗宴，以小家庭客群詢問度最高，除夕當晚餐期已全數訂滿，初一至初二訂位狀況均已達6成。

另外現今圍爐也不再受限於傳統桌宴形式，凡爾賽西餐廳推出自助式料理吃到飽，也深受年輕族群的青睞，除了不受人數限制外，也提供更多品項的餐點選擇，除夕當晚餐期訂位狀況已達9成，初一至初二訂位狀況均已達7成，成功瞄準年輕小家庭商機。

王冠傑指出，暐順麗緻文旅於2021年02月11日至2月15日期間，推出春節住房專案，除夕夜入住標準雙人房1晚，含早餐2客只要3500加1成起、初一至初四只要3800元加1成起。還能免費使用三溫暖水療池、蒸氣室與烤箱以及健身房等各項頂級設施服務，飯店也安排春節親子同樂活動。

凡於初二至初三期間入住，可以在飯店免費觀賞神奇魔術，結合大小朋友都愛的氣球秀，加上精彩的腹語表演，邀您度過歡樂的春節假期。

聖香樓中餐廳自2月10日至2月14日期間，推出豐盛6人圍爐饗宴只要1萬1888加1成起，經典佳餚一應俱全，更多達11項豐富菜色供您品嚐，其中包含「福隆椒香帝王蟹」以肉質細緻鮮甜的帝王蟹腳，結合「山中黑珍珠」之稱的馬告山胡椒，與白胡椒一同以大火悶煮翻炒，將馬告香而不辣的特殊檸檬椒香搭配上蟹肉的鮮甜，香氣撲鼻又口感馥郁。

另外「如意一品佛跳牆」嚴選肉質細緻的上等台灣豬肉，爽口彈牙的魷魚與營養豐富的魚皮，搭配芋頭、嫩筍等數十種經典食材，耗時精心熬製而成，湯頭鮮甜順口，講究食材原汁原味，凡於活動期間預訂桌宴，每桌再享有果汁無限暢飲及好彩頭蘿蔔糕1份。

(中時 )