便宜食材變身！玉米濃湯這樣煮 質感立馬上一層

玉米濃湯是家喻戶曉的簡單湯品，搭配西式或台式的料理都十分對味，因地區而異，可能會有食材上不同的搭配。 YouTuber Chris於頻道「克里斯餐桌」分享超質感玉米濃湯，所謂魔鬼藏在細節裡，平價的食材也能透過精細的手法創造出高質感口感。

整枝玉米搖身一變絲滑柔順的玉米濃湯，高湯的基底十分重要，加入調味料、雞骨頭及玉米芯一起熬煮，Chris表示將緊密的鍋蓋保留開口讓沸騰狀態趨於平衡，除了能使湯不易混濁，也可以減緩水分流失。

Chris分享切玉米粒的小撇步，將刀貼著玉米更可以切出粒粒分明的玉米粒，將奶油、洋蔥、胡蘿蔔及玉米粒炒拌數時，加入高湯熬煮，待食材呈現熟軟狀態，即可分批加入「果汁機」研磨至看不見顆粒感，利用篩網二次過濾，呈現出來的湯品更滑順綿密。可以依照自身的喜好添加動物性鮮奶油，成果會讓人出其不意唷！

簡單又美味的玉米濃湯你還沒試過嗎？眾多網友紛紛表示，「很欣賞主廚完全不浪費任何一點食材的精神！」、「切玉米那邊真的是細節」、「強烈建議過篩，過篩會讓濃湯變得好入口許多

成品真的很棒！」

(中時新聞網)