新北市永和警分局警員與下溪里里長林敏德、派出所民防分隊小隊長吳富連等關心弱勢。（永和警分局提供）

新北市永和警分局新生派出所警員蔡佳倉執行勤區查察時，發現轄區王姓老婦年事已高行動不便，且其子因患心智障礙待業中，母子倆相依為命，目前僅靠中低收入戶補助勉強度日，生活困苦。

因近日強烈寒流來襲，蔡員乃主動連繫下溪里里長林敏德與派出所民防分隊小隊長吳富連等，於29日晚間共同前往關懷訪視，並致贈泡麵與罐頭食品等物資，以實際行動關心弱勢家庭。

王婦表示，因行動不便不良於行，加上經濟困頓，經常三餐不繼，在這寒冷的夜晚裡，有熱騰騰的麵食來填飽肚子，讓心情及身體更加溫暖，非常感謝大家。

永和警分局表示，若民眾在轄內發現有獨居老人及弱勢民眾，可主動聯繫警方或通知區公所、社福單位等，以便相關機構能即時伸出援手，提供資源與救助。本案蔡員能秉持同理心精神，積極訪視轄區弱勢族群，為民服務事蹟具體，足為同仁表率，並期許所屬同仁能持續發揮愛心，關懷市民貢獻心力。

(中時 )