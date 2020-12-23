智邦科技（2345）23日宣布取得新竹縣國際AI智慧園區產業專用區土地地上權設定及土地使用權，智邦科技將針對兩項專用區土地分別規劃建置研發基地與應用服務場域，預訂在未來3年內陸續啟動營運，相關投資金額規劃則將依規定送交董事會決議通過。

智邦科技董事長郭飛龍表示，進駐新竹縣國際AI智慧園區是智邦投資台灣的重要里程碑，配合新竹縣政府促進創新科技產業發展的政策主軸，此次所取得的「產業專用區一」土地將用於興建研發中心與高速網路與新世代資訊數據中心實驗室，「產業專用區二」部份則規劃為創新網路應用實驗場域。

新竹縣國際AI智慧園區為新竹縣過去2年積極推動的重要施政項目，園區規劃8.06公頃的產業專用區。其中，「產業專用區一」面積為6.06公頃，以5G、AI、IOT、行動載具與智慧醫療為主要項目，作為廠商研發創新基地之用，而「產業專用區二」土地面積為2公頃，為生活應用場域，規劃建設智慧園區的科技應用相關基礎建設。

新竹縣國際AI智慧園區採取設定土地地上權型式進行招商，於2020年6月正式啟動，並在12月進行甄選作業，根據廠商所提出的投資計畫書進行評審，而根據甄選委員會評審結果，在「產業專用區一」部份，智邦科技等4家廠商獲得審查通過，取得申請區內土地地上權設定，而在「產業專用區二」部份，則是由智邦科技拿下專用區土地設定地上權。

(工商 )