橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST）加入超寬頻聯盟（Ultra Wide Band Alliance，UWBA），成為推廣級會員，並加入理事會。

聯盟使命旨在著力宣導、建立有利於超寬頻技術創新和發展的監管環境，包括極力爭取在歐美產業法規修訂案中增加對超寬頻有利之規定。聯盟致力於透過提供卓越的監管知識引導來加速超寬頻技術應用，並與其他國際組織合作，協助會員擴大市佔率。

意法半導體STM32超寬頻無線產品線負責人Jean-Marie Andre表示，對於促進歐盟和美國地區的環境優化監管，身為超寬頻領域領導者的ST義不容辭。隨著超寬頻在消費性產品中的廣泛應用，ST加入超寬頻聯盟可以貢獻其在該領域的10年研發應用經驗，並在推動這一趨勢發展中發揮重要作用。

近幾個月來，超寬頻已引起公眾廣泛關注。十大手機廠商中就有三家在其最新的手機中引進了超寬頻技術，此外，主要OEM廠亦在個人電腦和智慧穿戴式產品中採用了超寬頻技術。

同時，還有許多其他的科技公司在不同的應用領域部署超寬頻，例如，汽車的無鑰匙進入系統、高解析度COVID-19接觸者追蹤、安全支付解決方案、AR/VR、娛樂設備、醫療以及許多其他智慧物聯網服務。

超寬頻聯盟（UWBA）主席Tim Harrington則表示，我很高興Jean-Marie加入聯盟理事會，期待ST團隊為超寬頻聯盟組織和工作組做出貢獻。

(工商 )